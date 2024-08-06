Эрика Андреева обыграла американку Таунсенд и вышла в основную сетку турнира в Торонто

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). В финальном матче квалификационного раунда она обыграла представительницу США Тэйлор Таунсенд со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. Андреева выполнила пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету американской теннисистки четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и 4 использованных брейк-пойнта из 11.

Турнир в Торонто пройдёт с 6 по 12 августа. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финальном матче прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову.