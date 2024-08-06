Сегодня, 6 августа, в канадском Монреале состоятся матчи первого круга хардового турнира категории «Мастерс». Завершит игровой день встреча с участием российского теннисиста Карена Хачанова.

«Мастерс» в Монреале.

Расписание матчей 6 августа (время московское):

18:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды);

19:30. Алекс Михельсен (США) — Кей Нисикори (Япония);

21:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Николас Харри (Чили);

22:30. Нуну Боржеш (Португалия) — Миомир Кецманович (Сербия);

23:30. Габриэль Диалло (Канада) — Карен Хачанов (Россия).

Также сообщается, что российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин примут участие в парном разряде на хардовом турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Кроме того, вместе сыграют Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Об этом сообщает аккаунт Other List Updates в соцсети Х (ранее Twitter).