Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Монреале: расписание матчей 6 августа

«Мастерс» в Монреале: расписание матчей 6 августа
Карен Хачанов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 августа, в канадском Монреале состоятся матчи первого круга хардового турнира категории «Мастерс». Завершит игровой день встреча с участием российского теннисиста Карена Хачанова.

«Мастерс» в Монреале.
Расписание матчей 6 августа (время московское):

  • 18:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды);
  • 19:30. Алекс Михельсен (США) — Кей Нисикори (Япония);
  • 21:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Николас Харри (Чили);
  • 22:30. Нуну Боржеш (Португалия) — Миомир Кецманович (Сербия);
  • 23:30. Габриэль Диалло (Канада) — Карен Хачанов (Россия).
«Мастерс» в Монреале. Календарь
«Мастерс» в Монреале. Турнирная сетка

Также сообщается, что российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин примут участие в парном разряде на хардовом турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Кроме того, вместе сыграют Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Об этом сообщает аккаунт Other List Updates в соцсети Х (ранее Twitter).

Материалы по теме
Подписчикам не важны «Шлемы»? Скандалиста Кирьоса любят больше, чем Свёнтек
Подписчикам не важны «Шлемы»? Скандалиста Кирьоса любят больше, чем Свёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android