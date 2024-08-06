Теннисистка Элина Аванесян подтвердила смену спортивного гражданства

58-я ракетка мира Элина Аванесян подтвердила смену спортивного гражданства. Ранее стало известно, что спортсменка будет представлять Армению. До этого года теннисистка выступала за Россию.

«Для меня большая честь сообщить, что я получила армянское гражданство и с гордостью буду представлять Армению на турнире в Цинциннати в понедельник. Это путешествие было невероятным. Я рада возможности показать свои лучшие качества на площадке и играть за родину своих предков. Спасибо всем за вашу непоколебимую поддержку!» — написала Аванесян в социальных сетях.

Напомним, о решении 21-летней Аванесян начать выступать за Армению сообщил заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта страны Карен Гилоян. По словам главы Федерации тенниса России, спортсменка уже три года живёт в Барселоне. Аванесян 21 год. Лучшим результатом спортсменки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции в 2023 и 2024 годах.