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Видео: Новак Джокович отпраздновал победу на Олимпиаде-2024 в ресторане

Видео: Новак Джокович отпраздновал победу на Олимпиаде-2024 в ресторане
Новак Джокович
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Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович отпраздновал победу на Олимпийских играх 2024 года. Видео торжества в честь завоевания долгожданного золота Игр появилось в социальных сетях.

Сообщается, что олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде устроил праздник в том же ресторане, что и Карлос Алькарас, когда выиграл Открытый чемпионат Франции в июне этого года.

Накануне в матче за золотую медаль Игр 21-летний Алькарас уступил 37-летнему Новаку Джоковичу. После победы в финале сербский теннисист оформил «Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

Также Джоковича с триумфом поздравил его бывший тренер Мариан Вайда.

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