Бывший испанский теннисист объяснил значимость дуэта Надаль — Алькарас для мирового спорта

Бывший испанский теннисист Алекс Корретха высказался о дуэте Рафаэль Надаль / Карлос Алькарас. Испанцы дошли до четвертьфинала Олимпиады в парном разряде.

«Это была бомба. Если бы это были просто два хороших игрока, то эта магия не родилась бы. Но мы говорим про Рафу — лучшего испанского и мирового спортсмена в истории, плюс к этому добавляем новую звезду, которая захватывает мир. Это очень мощно. Несмотря на то что они оба очень скромны, оба обладают силой, которая передаёт многое. Они очень индивидуальны», — приводит слова Корретхи sport.es.

Для 38-летнего Надаля это Олимпиада стала последней в карьере. Во втором круге одиночного турнира он проиграл Новаку Джоковичу, который по итогу и стал победителем. В финале он обыграл Алькараса.