Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывший испанский теннисист объяснил значимость дуэта Надаль — Алькарас для мирового спорта

Бывший испанский теннисист объяснил значимость дуэта Надаль — Алькарас для мирового спорта
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший испанский теннисист Алекс Корретха высказался о дуэте Рафаэль Надаль / Карлос Алькарас. Испанцы дошли до четвертьфинала Олимпиады в парном разряде.

«Это была бомба. Если бы это были просто два хороших игрока, то эта магия не родилась бы. Но мы говорим про Рафу — лучшего испанского и мирового спортсмена в истории, плюс к этому добавляем новую звезду, которая захватывает мир. Это очень мощно. Несмотря на то что они оба очень скромны, оба обладают силой, которая передаёт многое. Они очень индивидуальны», — приводит слова Корретхи sport.es.

Для 38-летнего Надаля это Олимпиада стала последней в карьере. Во втором круге одиночного турнира он проиграл Новаку Джоковичу, который по итогу и стал победителем. В финале он обыграл Алькараса.

Мужской теннис на Олимпиаде
Мужской парный теннис на Олимпиаде
Материалы по теме
Сказка «Надалькараса» в Париже закончилась. Рафа провёл последний матч на Олимпиаде
Сказка «Надалькараса» в Париже закончилась. Рафа провёл последний матч на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android