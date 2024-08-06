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Бронзовый призёр ОИ объяснил, почему 38-летний Надаль не собирается завершать карьеру

Бронзовый призёр ОИ объяснил, почему 38-летний Надаль не собирается завершать карьеру
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывший теннисист Алекс Корретха сказал, что Рафаэль Надаль не завершает карьеру из-за того, что чувствует, что ещё не всё сделал в теннисе.

«Во-первых, потому что он любит наш вид спорта, как немногие другие, а затем потому, что верит, что ещё может чего-то достичь. Внутри он чувствует, что внутри у него ещё что-то осталось, что он не сказал последнего слова.
Не лучше ли уйти на пенсию?
Я считаю, что лучше уйти на пенсию немного позже, чем немного раньше. Если вы уйдёте немного раньше, пути назад не будет. Трудно вернуться. Поэтому, думаю, он понимает, что судьба приготовила для него что-то, чтобы он мог сказать, что отдал всё. У него такое чувство, что он отдал 99% своей карьеры, и верит, что есть 1% того, что сделать не успел. Если вы проиграете игры, ничего не произойдёт. Что превосходит Рафу, так это то, кем он был и как он это сделал. Если он ещё что-то сможет сделать, это ничего не изменит в его карьере, но он делает это для душевного спокойствия. Он хочет максимально использовать свою карьеру на 100%, а не на 99%. Это его образ жизни», — приводит слова Корретхи sport.es.

Напомним, ранее Корретха объяснил, что значит для мирового спорта дуэт Надаля и Карлоса Алькараса.

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