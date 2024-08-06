Петрова: российский теннис из-за смены гражданства Аванесян абсолютно ничего не теряет

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова прокомментировала смену спортивного гражданства спортсменкой Элиной Аванесян.

«Если у Аванесян есть возможность сменить гражданство, то ей это на руку. Аванесян в Армении — единственная теннисистка в топ-50, поэтому она там будет первой и звездой. У нас же по рейтингу она закрывает десятку российских теннисисток.

Не знаю, даст ли смена гражданства что-то в плане спонсоров, потому что не уверена, популярно ли это в Армении на данный момент. Но в принципе какие-то контрактики Аванесян получит, которые будут ей помогать в передвижениях, тренерской зарплате и других расходах. Кроме того, я так понимаю, что Аванесян в Армении проще получить визы в определённые страны. К Армении сейчас относятся не так, как к России. Поэтому такое решение может облегчить профессиональную жизнь.

Российский теннис из-за смены гражданства Аванесян абсолютно ничего не теряет. У нас очень большая и юная команда. Девчонки очень достойно выступили на Олимпиаде, плюс поднимается другое, юное поколение. Поэтому решение Аванесян — это личный выбор. Желаю только удачи в её спортивной карьере», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.