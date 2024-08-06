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Янник Синнер оценил финальный матч Олимпиады-2024 между Джоковичем и Алькарасом

Янник Синнер оценил финальный матч Олимпиады-2024 между Джоковичем и Алькарасом
Янник Синнер
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал финал мужского теннисного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). В очном противостоянии за золотую медаль Игр сошлись серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Победа осталась за Джоковичем.

«Когда два лучших игрока в мире сталкиваются друг с другом, они творят нечто особенное. Было приятно наблюдать за таким матчем», — приводит слова Синнер пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

После победы в финале сербский теннисист оформил «Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

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