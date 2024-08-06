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«Определённо хочу большего». Медведев поделился настроем на оставшуюся часть сезона

«Определённо хочу большего». Медведев поделился настроем на оставшуюся часть сезона
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Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев перед стартом на «Мастерсе» в Монреале (Канада) поделился настроем на оставшуюся часть сезона.

«Я обязательно постараюсь продержаться до конца года, обязательно постараюсь взять крупный титул и набрать как можно больше очков, потому что это всегда важно. Чем выше ты финишируешь в рейтинге ATP по итогам года, тем больше это показывает, насколько отличным выдался твой сезон. Так что я вполне доволен сезоном, но определённо хочу большего», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В Монреале россиянин получил третий номер посева, в связи с чем пропустит первый круг, а во втором сразится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

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