Наоми Осака сравнила себя с героиней популярного аниме

95-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака подвела итоги теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже, сравнив себя с героиней популярного аниме.

«Как только я ступила на хард, я почувствовала себя как трансформирующаяся Сейлор Мун. Ожидала, что буду испытывать огромное давление. Однако я многому научилась. Надеюсь, это сделает меня более стойкой теннисисткой. Я проиграла Олимпиаду. Конечно, я была разбита. Но меня окружала команда. Раньше я искала цель в жизни. И моей единственной целью был теннис. И год перерыва позволил мне увидеть, что в жизни есть ещё много всего. Мир прекрасен», — сказала Осака на пресс-конференции.

Завтра, 7 августа, Осака проведёт первый матч на турнире в Торонто (Канада). Её соперницей станет Онс Жабер из Туниса.