Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников признался, что не может назвать Джоковича величайшим спортсменом в истории

Кафельников признался, что не может назвать Джоковича величайшим спортсменом в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил, считает ли серба Новака Джоковича величайшим спортсменом в истории.

Джокович завоевал золото Олимпиады-2024 в Париже (Франция) – единственный крупный титул, который не покорялся ему ранее.

«Нет никаких сомнений, что Новак – величайший теннисист в истории. Можете ли вы его поставить на одном уровне с Майклом Джорданом… Я не могу, потому что для меня Майкл – кумир юности и величайший спортсмен, для меня он всегда на первом месте. Но Новак точно входит в топ-3 величайших, тут нет сомнений. У него столько достижений, побитых рекордов, титулов», — приводит слова Кафельникова Tennis Majors.

Материалы по теме
«Король, супермен, величайший»! Бурная реакция мира на олимпийское золото Джоковича
«Король, супермен, величайший»! Бурная реакция мира на олимпийское золото Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android