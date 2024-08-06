Кафельников признался, что не может назвать Джоковича величайшим спортсменом в истории

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил, считает ли серба Новака Джоковича величайшим спортсменом в истории.

Джокович завоевал золото Олимпиады-2024 в Париже (Франция) – единственный крупный титул, который не покорялся ему ранее.

«Нет никаких сомнений, что Новак – величайший теннисист в истории. Можете ли вы его поставить на одном уровне с Майклом Джорданом… Я не могу, потому что для меня Майкл – кумир юности и величайший спортсмен, для меня он всегда на первом месте. Но Новак точно входит в топ-3 величайших, тут нет сомнений. У него столько достижений, побитых рекордов, титулов», — приводит слова Кафельникова Tennis Majors.