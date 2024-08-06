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Кафельников оценил шансы Алькараса догнать Джоковича по количеству титулов на ТБШ

Кафельников оценил шансы Алькараса догнать Джоковича по количеству титулов на ТБШ
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил титульные перспективы 21-летнего испанца Карлоса Алькараса.

«У Алькараса есть игра и настрой, которые могут помочь ему выиграть много турниров «Большого шлема». Он уже доказал это. Вопрос только в том, сможет ли он оставаться здоровым. Если он пройдёт карьеру без серьёзных травм, только бог знает, чего он может добиться. Я уверен, что он способен завоёвывать по одному или два титула на «Шлемах» за год. Если ему это действительно удастся, он бросит вызов таким парням, как Пит Сампрас, у которого 14 титулов. В таком случае он потенциально может подобраться и к Федереру (20), и к Надалю (22) и даже к Джоковичу (24). Карлос определённо великолепен для тенниса: его любят болельщики, у него хорошая энергетика», — приводит слова Кафельникова Tennis Majors.

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