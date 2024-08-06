Даниил Медведев — о возвращении лёгких мячей: я их люблю, с тяжёлыми у меня были проблемы

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил тот факт, что на американской серии хардовых турниров в тур вернулись лёгкие мячи.

«Я думаю, это определённо полезно для парней, у которых есть — не проблема — но они слабее в создании силы… так что для меня этот мяч пока невероятен, я чувствую себя очень хорошо.

Три-четыре года я не играл такими мячами, потому что, когда я был на «челленджерах» и когда только пришёл в ATP, помню, что всегда были мячи Wilson US Open. А потом они стали тяжелеть.

Например, в прошлом, 2023 году, по-моему, были только тяжёлые мячи, только тяжёлые-тяжёлые мячи, у меня были проблемы с плечом и локтем, поэтому я очень люблю нынешние мячи, но, опять же, с мячами всегда одно и то же — некоторым игрокам они нравятся, некоторым игрокам они ненавистны. Я могу только сказать, что я их люблю и надеюсь, что таких мячей будет больше», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Монреале.