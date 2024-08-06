«Такое со мной впервые». Серену Уильямс не пустили в ресторан Парижа

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс сообщила, что ей отказали в приватной посадке в одном из ресторанов Парижа.

«Вот это да, в Peninsula Paris мне отказали в доступе на крышу, чтобы я могла поесть в пустом ресторане в более приватном месте со своими детьми. Такое со мной впервые», — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Вскоре представители заведения вышли на связь с теннисисткой и выразили свои сожаления. Они заявили, что ресторан был полностью зарезервирован другими посетителями.

Экс первая ракетка мира Серена Уильямс завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет. Ранее появились слухи о возобновлении карьеры спортсменки.