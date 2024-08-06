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Кафельников: Джоковичу больше не нужно доказывать, что он лучше Федерера и Надаля

Кафельников: Джоковичу больше не нужно доказывать, что он лучше Федерера и Надаля
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что у 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича могут возникнуть проблемы с мотивацией после завоевания недостававшего золота Олимпиады.

«Новак сохранял мотивацию, потому что хотел завоевать золото Олимпиады. Сейчас ему будет сложно искать мотивацию. Ему не нужно никому доказывать, что он лучше Федерера и Надаля, это точно. Что дальше? Я понятия не имею. Если он хочет продолжать играть ради чистого удовольствия, то, честно говоря, его никто не может за это критиковать. Опять же, он добился всего, я не знаю, как он может найти мотивацию идти дальше, чем он уже есть. Вот как я это себе представляю», — приводит слова Кафельникова Tennis Majors.

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