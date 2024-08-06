Марта Костюк разгромила Татьяну Марию в первом круге турнира в Торонто

19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче первого круга она разгромила немецкую теннисистку Татьяну Марию. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 57 минут. Украинская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету немки ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир в Торонто проходит с 6 до 12 августа. Призовой фонд составляет $ 3 211 715. Во втором круге украинская теннисистка Костюк встретится с победителем пары Шелби Роджерс (США) — Элина Свитолина (Украина).