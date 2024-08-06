Марта Костюк разгромила Татьяну Марию в первом круге турнира в Торонто
Поделиться
19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче первого круга она разгромила немецкую теннисистку Татьяну Марию. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2.
Торонто. 1-й круг
06 августа 2024, вторник. 18:35 МСК
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Марта Костюк
М. Костюк
Встреча продолжалась 57 минут. Украинская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету немки ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Турнир в Торонто проходит с 6 до 12 августа. Призовой фонд составляет $ 3 211 715. Во втором круге украинская теннисистка Костюк встретится с победителем пары Шелби Роджерс (США) — Элина Свитолина (Украина).
Комментарии
- 6 августа 2024
-
20:58
-
20:30
-
20:17
-
19:58
-
19:44
-
18:50
-
18:35
-
18:18
-
18:16
-
18:06
-
17:58
-
17:53
-
17:27
-
16:54
-
16:03
-
14:34
-
14:11
-
13:40
-
13:30
-
11:30
-
10:30
-
10:26
-
10:13
-
01:11
- 5 августа 2024
-
22:19
-
22:01
-
20:07
-
18:54
-
18:42
-
17:23
-
16:00
-
15:45
-
15:06
-
14:42
-
13:36