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Марта Костюк разгромила Татьяну Марию в первом круге турнира в Торонто

Марта Костюк разгромила Татьяну Марию в первом круге турнира в Торонто
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19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче первого круга она разгромила немецкую теннисистку Татьяну Марию. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Торонто. 1-й круг
06 августа 2024, вторник. 18:35 МСК
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Встреча продолжалась 57 минут. Украинская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету немки ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир в Торонто проходит с 6 до 12 августа. Призовой фонд составляет $ 3 211 715. Во втором круге украинская теннисистка Костюк встретится с победителем пары Шелби Роджерс (США) — Элина Свитолина (Украина).

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