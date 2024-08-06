Денис Шаповалов обратился к болельщикам после дисквалификации на турнире в Вашингтоне

Бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов высказался о своей дисквалификации на турнире категории АТР-500 в Вашингтоне (США).

«Дорогие болельщики, хотел бы поблагодарить вас за то, что вы были рядом со мной последние несколько дней. Как вы можете себе представить, это было чрезвычайно напряжённое время для меня. Я по-прежнему шокирован моей дисквалификацией в матче с Беном в Вашингтоне. Это было несправедливо по отношению ко мне, к нему и ко всем, кто пришёл посмотреть.

Я, конечно, подал апелляцию ATP. Рад, что мне быстро вернули рейтинговые очки и призовые. Однако я не согласен с большим штрафом, который получил. Он превысил больше половины заработанных за прошлую неделю призовых. И я продолжу его оспаривать. Я рад вернуться в Монреаль и выступить перед канадскими болельщиками. Надеюсь, что смогу продолжить свою удачную неделю в Вашингтоне на родной земле», — написал Шаповалов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в матче с Беном Шелтоном на турнире в Вашингтоне Шаповалов кинул ракетку и сказал что-то нецензурное в сторону одного из болельщиков.