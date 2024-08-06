Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко: текстовая онлайн-трансляция матча в Торонто

Сегодня, 6 августа, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразится с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко (12) в первом круге турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Данный поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова – Виктория Азаренко в первом круге турнира в Торонто.

Счёт личных встреч теннисисток — 6-2 в пользу Азаренко (4-1 на харде). Впервые они сыграли друг с другом больше 15 лет назад, на турнире в Майами-2009. Тогда Виктория победила со счётом 6:2, 6:2. В США они играли ещё дважды — в Майами-2011, где белоруска была сильнее в трёх сетах (3:6, 6:1, 6:4), и в Цинциннати-2015, где Азаренко снялась при счёте 6:1, 0:3 из-за травмы ноги.