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Кафельников объяснил, за счёт чего Джокович обыграл Алькараса в финале Олимпиады-2024

Кафельников объяснил, за счёт чего Джокович обыграл Алькараса в финале Олимпиады-2024
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников объяснил, за счёт чего сербу Новаку Джоковичу удалось обыграть испанца Карлоса Алькараса в финале Олимпиады-2024 (7:6 (7:3), 7:6 (7:2)).

«Я думаю, что это был лучший из возможных вариантов финала в сложившихся обстоятельствах олимпийского турнира. Джокович и Алькарас – величайший против игрока, который потенциально может бросить вызов рекордам Джоковича, Надаля и Федерера. Это был наилучший сценарий. Мы все знали, что это единственное, чего не хватало в карьере Новака. Весь турнир был о том, сможет ли он, наконец сделать это в свой потенциально последний раз. Вся заслуга его воле и желанию, он определённо этого заслужил.

Думаю, ключом Джоковича к победе в финале стало то, что он не позволил Алькарасу диктовать свою игру. Новак с самого начала показал, что он готов выкладываться и отдавать всё, что у него есть, чтобы выиграть это золото. Это была большая битва с самого первого очка, всё свелось к нескольким розыгрышам, которые имели значение. Я думаю, что игрок, который хотел выиграть больше, победил», — приводит слова Кафельникова Tennis Majors.

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