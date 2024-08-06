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Циципас рассказал о своём влиянии на мировую экономику

Циципас рассказал о своём влиянии на мировую экономику
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал о принципах развития местного бизнеса.

«Поддержка местного бизнеса не только способствует развитию экономики, но и укрепляет население. Делайте покупки на местном рынке, чтобы оказать влияние на мировой уровень», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас выступил на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В четвертьфинальном поединке он уступил 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» второй ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов.

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