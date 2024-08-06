Даниил Медведев и Роман Сафиуллин с уверенной победы стартовали в парном разряде Монреаля

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин успешно стартовали в парном разряде турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

В стартовом матче Медведев и Сафиуллин со счётом 6:4, 6:3 обыграли пару Иван Додиг (Хорватия)/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) (11). Встреча тандемов продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Медведев и Сафиуллин два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи. На счету их соперников три эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде Монреаля Медведев и Сафиуллин сразятся с победителями матча Таллон Грикспор (Нидерланды)/Себастьян Корда (США) — Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция) (6).