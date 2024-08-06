Анастасия Потапова с «баранкой» проиграла в первом круге турнира в Торонто

42-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче первого круга она проиграла Магдалене Френх из Польши. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 0:6.
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Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Российская теннисистка один раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Френх пять эйсов, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 21.
Турнир в Торонто проходит с 6 до 12 августа. Призовой фонд составляет $ 3 211 715. Во втором круге Магдалена Френх сыграет с победителем пары Хэрриет Дарт (США) — Диана Шнайдер (Россия). Напомним, Шнайдер завоевала серебряную медаль в парном разряде Олимпиады-2024.
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