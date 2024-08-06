Элина Свитолина одержала разгромную победу на старте турнира WTA-1000 в Торонто
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).
На старте соревнований Свитолина одержала разгромную победу над американкой Шелби Роджерс (379-я ракетка мира) со счётом 6:0, 6:2.
Торонто. 1-й круг
06 августа 2024, вторник. 19:45 МСК
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
0 : 2
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
Встреча Свитолиной с Роджерс продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках Элина три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Шелби два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Следующей соперницей Свитолиной на турнире в Торонто станет 20-я ракетка мира её соотечественница Марта Костюк (11).
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