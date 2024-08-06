«Навык от папы не передался». Дарья Касаткина опубликовала фото с игры в хоккей с мячом
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях свежий пост о том, как сыграла в хоккей с мячом в рамках культурной программы, которую организовал турнир категории WTA-1000 в Торонто (Канада).
«Шикарно поиграли вчера в хоккей с мячом. Мой папа хоть и играл профессионально в хоккей, но навык мне не передался», — подписала фото Касаткина.
На турнире в Торонто Касаткина получила пятый номер посева. Дарья пропустит первый круг соревнований, а во втором сразится с победительницей матча Кэролайн Доулхайд (США) — Аманда Анисимова (США).
Торонто. 1-й круг
07 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Не начался
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Аманда Анисимова
А. Анисимова
Соревнования в Торонто продлятся до 12 августа. Действующей чемпионкой соревнований является шестая ракетка мира американка Джессика Пегула.
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