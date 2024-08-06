«Навык от папы не передался». Дарья Касаткина опубликовала фото с игры в хоккей с мячом

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях свежий пост о том, как сыграла в хоккей с мячом в рамках культурной программы, которую организовал турнир категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

«Шикарно поиграли вчера в хоккей с мячом. Мой папа хоть и играл профессионально в хоккей, но навык мне не передался», — подписала фото Касаткина.

На турнире в Торонто Касаткина получила пятый номер посева. Дарья пропустит первый круг соревнований, а во втором сразится с победительницей матча Кэролайн Доулхайд (США) — Аманда Анисимова (США).

Соревнования в Торонто продлятся до 12 августа. Действующей чемпионкой соревнований является шестая ракетка мира американка Джессика Пегула.