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«Вторая мама». Калинская поздравила с днём рождения Патрисию Тарабини

«Вторая мама». Калинская поздравила с днём рождения Патрисию Тарабини
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17-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала пост с поздравлениями своего тренера Патрисии Тарабини. Сегодня, 6 августа, аргентинской наставнице исполнилось 56 лет.

«С днём рождения лучшего тренера и мою вторую маму», — написала Калинская на своей странице в социальных сетях.

Калинская не выходила на корт после Уимблдона-2024. Тогда она снялась по ходу матча четвёртого круга из-за травмы запястья. Россиянка пропустила Олимпийские игра — 2024 в Париже.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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