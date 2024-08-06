Анастасия Павлюченкова потерпела крупное поражение от Азаренко на старте турнира в Торонто

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В стартовом матче Павлюченкова со счётом 2:6, 2:6 проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира белоруске Виктории Азаренко (12).

Встреча Павлюченковой с Азаренко (19-й номер мирового рейтинга) продлилась 1 час и 17 минут. В её рамках Анастасия семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На чету Виктории два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Азаренко в Торонто станет победительница матча Гретье Миннен (Бельгия, Q) – Слоан Стивенс (США).