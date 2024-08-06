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Анастасия Павлюченкова потерпела крупное поражение от Азаренко на старте турнира в Торонто

Анастасия Павлюченкова потерпела крупное поражение от Азаренко на старте турнира в Торонто
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В стартовом матче Павлюченкова со счётом 2:6, 2:6 проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира белоруске Виктории Азаренко (12).

Торонто. 1-й круг
06 августа 2024, вторник. 22:35 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Встреча Павлюченковой с Азаренко (19-й номер мирового рейтинга) продлилась 1 час и 17 минут. В её рамках Анастасия семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На чету Виктории два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Азаренко в Торонто станет победительница матча Гретье Миннен (Бельгия, Q) – Слоан Стивенс (США).

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