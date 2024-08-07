Анна Калинская сыграет с украинкой Цуренко в матче 2-го круга турнира в Торонто
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Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу США Луизу Чирико в матче 1-го круга теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянки.
Торонто. 1-й круг
07 августа 2024, среда. 03:05 МСК
Луиза Чирико
Л. Чирико
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
Анна Калинская
А. Калинская
Матч между теннисистками длился 1 час 8 минут. В его рамках Калинская сделала два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из 14 и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы один эйс и шесть двойных ошибок, также американка реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
Соперницей российской теннисистки в следующем раунде турнира в Торонто станет спортсменка из Украины Леся Цуренко.
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.
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