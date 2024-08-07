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Анна Калинская сыграет с украинкой Цуренко в матче 2-го круга турнира в Торонто

Анна Калинская сыграет с украинкой Цуренко в матче 2-го круга турнира в Торонто
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Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу США Луизу Чирико в матче 1-го круга теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянки.

Торонто. 1-й круг
07 августа 2024, среда. 03:05 МСК
Луиза Чирико
США
Луиза Чирико
Л. Чирико
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Матч между теннисистками длился 1 час 8 минут. В его рамках Калинская сделала два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из 14 и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы один эйс и шесть двойных ошибок, также американка реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Соперницей российской теннисистки в следующем раунде турнира в Торонто станет спортсменка из Украины Леся Цуренко.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.

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