Анна Калинская сыграет с украинкой Цуренко в матче 2-го круга турнира в Торонто

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу США Луизу Чирико в матче 1-го круга теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянки.

Матч между теннисистками длился 1 час 8 минут. В его рамках Калинская сделала два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из 14 и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы один эйс и шесть двойных ошибок, также американка реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Соперницей российской теннисистки в следующем раунде турнира в Торонто станет спортсменка из Украины Леся Цуренко.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.

Материалы по теме Анастасия Павлюченкова потерпела крупное поражение от Азаренко на старте турнира в Торонто

Успехи российских теннисисток на Олимпиаде: