Сегодня, 7 августа, в канадском Торонто состоятся матчи первого и второго круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором в среду выступят Диана Шнайдер, Анна Блинкова и Эрика Андреева.

Турнир WTA-1000 в Торонто.

Расписание матчей 7 августа (время московское):

18:00. Паула Бадоса (Испания) — Клара Таусон (Дания);

19:30. Анна Блинкова (Россия) — Питон Стирнс (США);

19:30. Хэрриет Дарт (Великобритания) — Диана Шнайдер (Россия);

19:30. Эрика Андреева (Россия) — Марина Стакушич (Канада);

21:00. Онс Жабер (Тунис) — Наоми Осака (Япония);

22:30. Кристина Букша (Испания) — Юань Юэ (Китай);

00:00. Джессика Пегула (США) — Каролина Плишкова (Чехия).