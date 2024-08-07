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Турнир WTA-1000 в Торонто: расписание матчей 7 августа

Турнир WTA-1000 в Торонто: расписание матчей 7 августа
Диана Шнайдер
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Сегодня, 7 августа, в канадском Торонто состоятся матчи первого и второго круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором в среду выступят Диана Шнайдер, Анна Блинкова и Эрика Андреева.

Турнир WTA-1000 в Торонто.
Расписание матчей 7 августа (время московское):

18:00. Паула Бадоса (Испания) — Клара Таусон (Дания);
19:30. Анна Блинкова (Россия) — Питон Стирнс (США);
19:30. Хэрриет Дарт (Великобритания) — Диана Шнайдер (Россия);
19:30. Эрика Андреева (Россия) — Марина Стакушич (Канада);
21:00. Онс Жабер (Тунис) — Наоми Осака (Япония);
22:30. Кристина Букша (Испания) — Юань Юэ (Китай);
00:00. Джессика Пегула (США) — Каролина Плишкова (Чехия).

WTA-1000 в Торонто. Календарь
WTA-1000 в Торонто. Турнирная сетка
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