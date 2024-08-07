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Мирра Андреева: нет больше ощущения, что я новенькая среди лучших теннисистов

Мирра Андреева: нет больше ощущения, что я новенькая среди лучших теннисистов
Мирра Андреева
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Российская теннисистка, 23-я ракетка мира Мирра Андреева рассказала, что освоилась в среде лидеров мирового женского тенниса после успеха на Открытом чемпионате Франции и Олимпиаде.

«Я уже немного привыкла. Начинаю больше чувствовать атмосферу вокруг и свою принадлежность к этому. Нет больше ощущения, что я новенькая (в топ-30 рейтинга WTA. — Прим. «Чемпионата») или что-то в этом роде. Это было похоже на сон, но теперь это стало частью моей жизни», — приводит слова спортсменки пресс-служба AO.

Напомним, в финале женского парного разряда Олимпиады-2024 Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Играх в Париже.

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