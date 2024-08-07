Соболенко заявила, что на грунте чувствует себя лучше, чем на корте с твёрдым покрытием

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проанализировала свою игру на разных покрытиях перед турниром категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

«Мне нравится играть на грунте, не знаю, почему люди думают, что это не лучшее моё покрытие. Честно говоря, на грунте чувствую себя лучше, чем на корте с твёрдым покрытием… хотя, если посмотреть на мои результаты, на корте с твёрдым покрытием чувствую себя лучше (смеётся). Грунтовый корт отличается от остальных, там более длинные розыгрыши, нужно наращивать точку. Определённо, хорошо, что на корте с твёрдым покрытием очки становятся короче и быстрее, физически финишируешь лучше, чем на грунте, поэтому я рада, что мои физические возможности улучшаются с каждым днём», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.