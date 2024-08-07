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Мирра Андреева: я стала более агрессивной, прямолинейной и перешла на новый уровень

Мирра Андреева: я стала более агрессивной, прямолинейной и перешла на новый уровень
Мирра Андреева
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Российская теннисистка, 23-я ракетка мира Мирра Андреева рассказала о том, как изменилась после первых успехов во взрослом туре.

«Я изменилась как игрок. Думаю, я стала более агрессивной, прямолинейной и знаю, чего хочу на корте. Пытаюсь получать удовольствие и просто выигрываю как можно больше матчей.

Я перешла на новый уровень, такой апгрейд. И даже как человек я стала более зрелой. Больше не говорю о каких-то сумасшедших вещах. Но всё равно я та же старая Мирра», — приводит слова спортсменки пресс-служба AO.

Напомним, в финале женского парного разряда Олимпиады-2024 Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Играх в Париже.

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