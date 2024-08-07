Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Монреале: расписание матчей 7 августа

«Мастерс» в Монреале: расписание матчей 7 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 августа, в канадском Монреале состоятся матчи первого круга хардового турнира категории «Мастерс». Завершит игровой день встреча с участием российского теннисиста Романа Сафиуллина.

«Мастерс» в Монреале.
Расписание матчей 7 августа (время московское)

  • 18:00 — Томми Пол (США) — Лучано Дардери (Италия)
  • 18:00 — Джордан Томпсон (Австралия) — Джек Дрэйпер (Великобритания)
  • 18:00 — Маккензи Маккдональд (США) — Маттео Арнальди (Италия)
  • 18:00 — Ринки Хидзиката (Австралия) — Таро Дэниэл (Япония)
  • 19:30 — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Роман Сафиуллин (Россия)
  • 19:30 — Александр Бублик (Казахстан) — Бен Шелтон (США)
  • 19:30 — Уго Умбер (Фернция) — Артюр Фис (Франция)
  • 19:30 — Борна Чорич (Хорватия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания)
  • 21:00 — Алексей Попырин (Австралия) — Томаш Махач (Чехия)
  • 21:00 — Денис Шаповалов (Канада) — Брэндон Накашима (США)
  • 21:00 — Джеймс Дакворт (Австралия) — Маркос Гирон (США)
  • 22:30 — Адриан Маннарино (Франция) — Артур Риндеркнеш (Франция)
«Мастерс» в Монреале. Календарь
«Мастерс» в Монреале. Сетка
Материалы по теме
Мирра Андреева: я стала более агрессивной, прямолинейной и перешла на новый уровень
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android