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Сегодня, 7 августа, в канадском Монреале состоятся матчи первого круга хардового турнира категории «Мастерс». Завершит игровой день встреча с участием российского теннисиста Романа Сафиуллина.

«Мастерс» в Монреале.

Расписание матчей 7 августа (время московское)

18:00 — Томми Пол (США) — Лучано Дардери (Италия)

18:00 — Джордан Томпсон (Австралия) — Джек Дрэйпер (Великобритания)

18:00 — Маккензи Маккдональд (США) — Маттео Арнальди (Италия)

18:00 — Ринки Хидзиката (Австралия) — Таро Дэниэл (Япония)

19:30 — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Роман Сафиуллин (Россия)

19:30 — Александр Бублик (Казахстан) — Бен Шелтон (США)

19:30 — Уго Умбер (Фернция) — Артюр Фис (Франция)

19:30 — Борна Чорич (Хорватия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания)

21:00 — Алексей Попырин (Австралия) — Томаш Махач (Чехия)

21:00 — Денис Шаповалов (Канада) — Брэндон Накашима (США)

21:00 — Джеймс Дакворт (Австралия) — Маркос Гирон (США)

22:30 — Адриан Маннарино (Франция) — Артур Риндеркнеш (Франция)