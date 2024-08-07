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Ига Свёнтек — первая теннисистка, квалифицировавшаяся на Итоговый турнир WTA

Ига Свёнтек — первая теннисистка, квалифицировавшаяся на Итоговый турнир WTA
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой теннисисткой, кто квалифицировался на Итоговый турнир WTA в этом сезоне.

«Пять титулов в этом сезоне. Четвёртое участие в финале WTA. Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала первой в гонке PIF за выход в финал WTA, официально получившей квалификацию», — написано в социальных сетях WTA.

Напомним, в прошлом сезоне Ига Свёнтек впервые выиграла WTA Finals. 23-летняя спортсменка в текущем сезоне завоевала пять титулов в одиночном разряде, в том числе и один из турниров «Большого шлема» — Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» — 2024.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Ига Свёнтек стала бронзовым призёром в одиночном разряде. В полуфинале Олимпиады Ига Свёнтек сенсационно уступила седьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь.

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