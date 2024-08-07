«Он визуализировал это золото». Циципас — о победе Джоковича на ОИ-2024

Греческий теннисист, 11-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу Новака Джоковича в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Новак визуализировал эту золотую медаль. После того как он стал номером один и победителем многих турниров «Большого шлема», золото Олимпиады было одной из немногих вещей, которых не хватало в его послужном списке. Он очень много работал, чтобы заполучить золото.

Думаю, я играл хорошо и имел огромное преимущество во втором сете. Было обидно, когда я проиграл ему два брейка. Но я выложился на все сто и проиграл чемпиону. Медаль Олимпиады была моей мечтой», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

После победы в финале Игр сербский теннисист оформил «Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.