Хольгер Руне надеется, что Новак Джокович будет выступать в туре ещё несколько лет

17-я ракетка мира теннисист из Дании Хольгер Руне выразил надежду, что Новак Джокович продолжит свою карьеру.

«Я думаю, что если есть человек, который этого так заслуживает, то это Новак. В некотором смысле он прошёл теннис. Он вывел его на новый уровень. Просто лучший. Я очень вдохновляюсь Новаком и думаю, что это хороший парень.

Новак выиграл золотую медаль в 37 лет, и это показывает уровень, на котором он выступает. Надеюсь, он останется в туре ещё на несколько лет, чтобы мы могли соревноваться с ним», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.

После победы в финале Игр сербский теннисист оформил «Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.