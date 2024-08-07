Сотрудники ресторана, куда не пустили Серену Уильямс, признались, что не узнали её

Сотрудник пятизвёздочного отеля в Париже заявил, что они не узнали 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс.

«Когда она пришла, свободных столиков было всего два и они были зарезервированы клиентами отеля. Мой коллега не узнал её и чувствует себя ужасно, но он сказал ей то же самое, что сказал бы любому другому клиенту, — подождать внизу в баре, пока освободится столик. В этом не было абсолютно ничего личного», — приводит слова сотрудника ресторана Максима Манневи Variety.

Во вторник, 6 августа, Серена Уильямс сообщила, что ей отказали в приватной посадке в одном из ресторанов Парижа. Экс первая ракетка мира Серена Уильямс завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет. Ранее появились слухи о возобновлении карьеры спортсменки.