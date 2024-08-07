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Карреньо-Буста — о финале Джоковича и Алькараса: это было хорошее шоу

Карреньо-Буста — о финале Джоковича и Алькараса: это было хорошее шоу
Новак Джокович
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Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста дал оценку финальному матчу Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) между сербом Новаком Джоковичем и его соотечественником Карлосом Алькарасом.

«Я думаю, они показали невероятный теннис. Правда, Карлос вначале немного нервничал, но это нормально. Для Новака это тоже, вероятно, был его последний шанс [выиграть] золотую медаль. Было хорошее теннисное шоу», — приводит слова Карреньо-Бусты пресс-служба ATP.

После победы в финале Олимпийских игр сербский теннисист оформил «Золотой карьерный «Шлем». Новак Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

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