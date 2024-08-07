«Долго не отпущу». Донна Векич поделилась фото с медалью Олимпиады на лодке

Хорватская теннисистка Донна Векич поделилась фотографией в социальных сетях, на которой позирует с олимпийской медалью во время поездки на лодке. Напомним, на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) Векич завоевала серебряную медаль. В финале она уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 3:6.

«Ещё долго не отпущу», — подписала снимок Векич.

Фото: Из личного архива Векич

Ранее Донна Векич рассказала, что завоёванное серебро для неё ощущается «с золотым блеском». Она стала первой хорватской теннисисткой в истории, завоевавшей серебряную медаль на Олимпиаде в одиночном разряде.

В рейтинге WTA хорватка занимает 21-ю строчку. Ранее она снялась с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который проходит на этой неделе. Она примет участие на соревнованиях аналогичной категории в Цинциннати (США) с 13 по 19 августа.