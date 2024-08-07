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US Open — 2024 станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса

Открытый чемпионат США — 2024 станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Напомним, новый розыгрыш US Open состоится с 26 августа по 9 сентября. Матчи пройдут на кортах местного Национального теннисного центра с покрытием хард.

US Open входит в четвёрку турниров «Большого шлема» вместе с Открытым чемпионатом Франции, Уимблдоном и Открытым чемпионатом Австралии.

В 2023 году победителем мужского турнира на US Open – 2023 стал серб Новак Джокович. В финале он победил россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

В женском турнире Открытого чемпионата США – 2023 сильнейшей стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.