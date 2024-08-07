Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2024 станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса

US Open — 2024 станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса
Аудио-версия:
Комментарии

Открытый чемпионат США — 2024 станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Напомним, новый розыгрыш US Open состоится с 26 августа по 9 сентября. Матчи пройдут на кортах местного Национального теннисного центра с покрытием хард.

US Open входит в четвёрку турниров «Большого шлема» вместе с Открытым чемпионатом Франции, Уимблдоном и Открытым чемпионатом Австралии.

В 2023 году победителем мужского турнира на US Open – 2023 стал серб Новак Джокович. В финале он победил россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

В женском турнире Открытого чемпионата США – 2023 сильнейшей стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

Материалы по теме
Надаль заявил, что ещё не определился по поводу своего участия на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android