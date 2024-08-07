Азаренко стала первой теннисисткой, которая выиграла 150 матчей без потери сета
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира представительница Беларуси Виктория Азаренко стала первой теннисисткой, выигравшей 150 матчей без потери сета в матчах WTA-1000 с момента внедрения формата (2009).
Напомним, вчера, 6 августа, Азаренко в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову на старте турнира в Торонто (Канада).
Торонто. 1-й круг
06 августа 2024, вторник. 22:35 МСК
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Встреча Павлюченковой с Азаренко (19-й номер мирового рейтинга) продлилась 1 час и 17 минут. В её рамках Анастасия семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Виктории два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Следующей соперницей Азаренко в Торонто станет Гретье Миннен (Бельгия, Q).
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