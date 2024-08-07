Азаренко стала первой теннисисткой, которая выиграла 150 матчей без потери сета

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира представительница Беларуси Виктория Азаренко стала первой теннисисткой, выигравшей 150 матчей без потери сета в матчах WTA-1000 с момента внедрения формата (2009).

Напомним, вчера, 6 августа, Азаренко в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову на старте турнира в Торонто (Канада).

Встреча Павлюченковой с Азаренко (19-й номер мирового рейтинга) продлилась 1 час и 17 минут. В её рамках Анастасия семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Виктории два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Азаренко в Торонто станет Гретье Миннен (Бельгия, Q).