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Азаренко стала первой теннисисткой, которая выиграла 150 матчей без потери сета

Азаренко стала первой теннисисткой, которая выиграла 150 матчей без потери сета
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира представительница Беларуси Виктория Азаренко стала первой теннисисткой, выигравшей 150 матчей без потери сета в матчах WTA-1000 с момента внедрения формата (2009).

Напомним, вчера, 6 августа, Азаренко в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову на старте турнира в Торонто (Канада).

Торонто. 1-й круг
06 августа 2024, вторник. 22:35 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Встреча Павлюченковой с Азаренко (19-й номер мирового рейтинга) продлилась 1 час и 17 минут. В её рамках Анастасия семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Виктории два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Азаренко в Торонто станет Гретье Миннен (Бельгия, Q).

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