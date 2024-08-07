Футболка Надаля с «Ролан Гаррос» — 2005 продана на аукционе более чем за $ 100 тыс.

Футболка испанского теннисиста Рафаэля Надаля, в которой он выиграл «Ролан Гаррос» в 2005 году, продана на аукционе более чем за $ 100 тыс.

В 2005 году Рафаэль Надаль выиграл свой первый титул на «Ролан Гаррос», дебютировав на турнире, и сделал одно из самых запоминающихся заявлений о моде в истории тенниса, надев зелёную футболку Nike без рукавов.

Эта культовая футболка была выставлена на аукцион Prestige Memorabilia 17 июля и недавно была продана за $ 113 924. Это рекордная цена для теннисных футболок, надевавшихся во время матчей.

Ранее Надаль высказался о своём участии в Открытом чемпионате США — 2024 после вылета из Олимпийских игр в Париже (Франция).

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