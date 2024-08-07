Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это не мои ожидания». Соболенко ответила на вопрос о давлении со стороны болельщиков

«Это не мои ожидания». Соболенко ответила на вопрос о давлении со стороны болельщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась по поводу ожиданий со стороны болельщиков на турнире в Торонто (Канада).

«От меня многого ожидают? Но это не мои ожидания, а чьи-то ещё. Думаю, я готова не думать об этом. Я просто пытаюсь сосредоточиться на себе, и да, я знаю, что если я смогу показать свой лучший теннис, то знаю, на что способна. Я могу показать действительно хороший результат на турнире. Я просто пытаюсь сосредоточиться на себе и показывать свой лучший теннис каждый раз, когда я выхожу на корт», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715. Соболенко начнёт выступление со второго круга.

Материалы по теме
Соболенко заявила, что на грунте чувствует себя лучше, чем на корте с твёрдым покрытием
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android