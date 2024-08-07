Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли на старте турнира в Монреале

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не сумели пройти первый круг в парном разряде на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Они уступили британцу Ллойду Гласспулу и хорвату Николе Мектичу со счётом 3:6, 4:6.

Матч продолжался ровно один час. В рамках встречи россияне выполнили четыре эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету Гласспула и Мектича четыре подачи навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Во вторник, 6 августа, в парном разряде играли ещё два российских теннисиста. В первом круге Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли пару Иван Додиг (Хорватия)/Жан-Жюльен Роже (Нидерланды) со счётом 6:4, 6:3.