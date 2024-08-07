Бен Шелтон уверенно обыграл Александра Бублика на старте турнира в Монреале
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14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). На старте соревнований он уверенно обыграл Александра Бублика из Казахстана (25-й номер рейтинга АТР) со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
Монреаль. 1-й круг
07 августа 2024, среда. 19:35 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Матч продолжался 1 час 31 минуту. В рамках поединка Шелтон выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Бублика семь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт. Александр потерпел третье поражение подряд.
Во втором круге Бен Шелтон, который посеян в Монреале под 11-м номером, сыграет с победителем матча австралийца Алексея Попырина с представителем Чехии Томашем Махачем.
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