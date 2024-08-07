Бен Шелтон уверенно обыграл Александра Бублика на старте турнира в Монреале

14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). На старте соревнований он уверенно обыграл Александра Бублика из Казахстана (25-й номер рейтинга АТР) со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. В рамках поединка Шелтон выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Бублика семь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт. Александр потерпел третье поражение подряд.

Во втором круге Бен Шелтон, который посеян в Монреале под 11-м номером, сыграет с победителем матча австралийца Алексея Попырина с представителем Чехии Томашем Махачем.