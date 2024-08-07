Анна Блинкова завершила выступление в Торонто после первого круга

В Торонто (Канада) завершился матч первого круга турнира WTA-1000, в котором российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице США Питон Стирнс — 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Блинкова не сумела сделать ни одной подачи навылет, допустив две двойные ошибки и реализовав три брейк-пойнта из пяти. У Стирнс три эйса, две двойные ошибки и пять брейков при 12 брейк-пойнтах.

В следующем круге Стирнс встретится с другой американкой Мэдисон Кис.

Турнир WTA-1000 в Торонто.

Расписание матчей 7 августа (время московское):

18:00. Паула Бадоса (Испания) — Клара Таусон (Дания);

19:30. Анна Блинкова (Россия) — Питон Стирнс (США);

19:30. Хэрриет Дарт (Великобритания) — Диана Шнайдер (Россия);

19:30. Эрика Андреева (Россия) — Марина Стакушич (Канада);

21:00. Онс Жабер (Тунис) — Наоми Осака (Япония);

22:30. Кристина Букша (Испания) — Юань Юэ (Китай);

00:00. Джессика Пегула (США) — Каролина Плишкова (Чехия).