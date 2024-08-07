Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова завершила выступление в Торонто после первого круга

Анна Блинкова завершила выступление в Торонто после первого круга
Аудио-версия:
Комментарии

В Торонто (Канада) завершился матч первого круга турнира WTA-1000, в котором российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице США Питон Стирнс — 4:6, 3:6.

Торонто. 1-й круг
07 августа 2024, среда. 20:05 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Блинкова не сумела сделать ни одной подачи навылет, допустив две двойные ошибки и реализовав три брейк-пойнта из пяти. У Стирнс три эйса, две двойные ошибки и пять брейков при 12 брейк-пойнтах.

В следующем круге Стирнс встретится с другой американкой Мэдисон Кис.

WTA-1000 в Торонто. Календарь
WTA-1000 в Торонто. Турнирная сетка

Турнир WTA-1000 в Торонто.
Расписание матчей 7 августа (время московское):

18:00. Паула Бадоса (Испания) — Клара Таусон (Дания);
19:30. Анна Блинкова (Россия) — Питон Стирнс (США);
19:30. Хэрриет Дарт (Великобритания) — Диана Шнайдер (Россия);
19:30. Эрика Андреева (Россия) — Марина Стакушич (Канада);
21:00. Онс Жабер (Тунис) — Наоми Осака (Япония);
22:30. Кристина Букша (Испания) — Юань Юэ (Китай);
00:00. Джессика Пегула (США) — Каролина Плишкова (Чехия).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android