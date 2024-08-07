Роман Сафиуллин уступил Давидович-Фокине в первом круге Монреаля

68-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин уступил в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Он проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине (42-й номер рейтинга АТР) — 2:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 27 минут. В рамках встречи Сафиуллин выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Давидович-Фокины два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге испанец сразится с ещё одним российским теннисистом, пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым. Сафиуллин не покидает турнир в Монреале, в парном разряде он вышел во второй круг в дуэте с Медведевым. Они сыграют с парой Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция).