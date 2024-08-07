Диана Шнайдер в упорной борьбе обыграла Хэрриет Дарт в первом круге турнира в Торонто
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Российская теннисистка Диана Шнайдер стартовала на турнире в Торонто (Канада) с победы в матче с представительницей Великобритании Хэрриет Дарт — 6:3, 3:6, 7:6 (2).
Торонто. 1-й круг
07 августа 2024, среда. 19:50 МСК
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|6 2
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|3
|7 7
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. У Шнайдер за весь матч четыре эйса, семь двойных ошибок и шесть брейков при 23 брейк-пойнтах. Дарт выполнила три подачи навылет и допустила 11 двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов из девяти.
Примечательно, что в решающем сете Шнайдер уступала со счётом 6:5 при подаче Дарт, однако сумела сделать обратный брейк и вырвать победу на тай-брейке.
В следующем круге россиянка встретится с Магдаленой Френх из Польши.
Напомним, Шнайдер является серебряным призёром Олимпиады-2024 в парном разряде.
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