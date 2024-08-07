Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер в упорной борьбе обыграла Хэрриет Дарт в первом круге турнира в Торонто

Диана Шнайдер в упорной борьбе обыграла Хэрриет Дарт в первом круге турнира в Торонто
Комментарии

Российская теннисистка Диана Шнайдер стартовала на турнире в Торонто (Канада) с победы в матче с представительницей Великобритании Хэрриет Дарт — 6:3, 3:6, 7:6 (2).

Торонто. 1-й круг
07 августа 2024, среда. 19:50 МСК
Хэрриет Дарт
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 2
6 		3 7 7
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. У Шнайдер за весь матч четыре эйса, семь двойных ошибок и шесть брейков при 23 брейк-пойнтах. Дарт выполнила три подачи навылет и допустила 11 двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов из девяти.

Примечательно, что в решающем сете Шнайдер уступала со счётом 6:5 при подаче Дарт, однако сумела сделать обратный брейк и вырвать победу на тай-брейке.

В следующем круге россиянка встретится с Магдаленой Френх из Польши.

Напомним, Шнайдер является серебряным призёром Олимпиады-2024 в парном разряде.

Материалы по теме
Анастасия Потапова с «баранкой» проиграла в первом круге турнира в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android