Диана Шнайдер в упорной борьбе обыграла Хэрриет Дарт в первом круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Диана Шнайдер стартовала на турнире в Торонто (Канада) с победы в матче с представительницей Великобритании Хэрриет Дарт — 6:3, 3:6, 7:6 (2).

Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. У Шнайдер за весь матч четыре эйса, семь двойных ошибок и шесть брейков при 23 брейк-пойнтах. Дарт выполнила три подачи навылет и допустила 11 двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов из девяти.

Примечательно, что в решающем сете Шнайдер уступала со счётом 6:5 при подаче Дарт, однако сумела сделать обратный брейк и вырвать победу на тай-брейке.

В следующем круге россиянка встретится с Магдаленой Френх из Польши.

Напомним, Шнайдер является серебряным призёром Олимпиады-2024 в парном разряде.