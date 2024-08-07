Эрика Андреева проиграла в первом круге турнира в Торонто
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В Торонто (Канада) завершился матч первого круга турнира WTA-1000, в котором российская теннисистка Эрика Андреева встречалась с канадкой Мариной Стакушич. Счёт встречи — 7:6 (5), 1:6, 4:6.
Торонто. 1-й круг
07 августа 2024, среда. 19:35 МСК
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|1
|4
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|6
|6
Марина Стакушич
М. Стакушич
Матч продолжался 2 часа 48 минут. За это время Андреева сделала две подачи навылет и допустила шесть двойных ошибок, реализовав 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Стакушич три эйса при 16 двойных ошибках и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем круге представительница Канады сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд.
Ранее другая российская теннисистка Диана Шнайдер стартовала на турнире в Торонто с победы в матче с представительницей Великобритании Хэрриет Дарт — 6:3, 3:6, 7:6 (2).
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