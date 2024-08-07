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«Достигла две цели на Олимпиаде». Кори Гауфф — о совместных фото с Надалем и Марреем

«Достигла две цели на Олимпиаде». Кори Гауфф — о совместных фото с Надалем и Марреем
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о двух целях, которых ей удалось достичь во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

«Могу часами рассказывать обо всех классных людях, которых встретила на Олимпиаде. Я наконец-то сфотографировалась с Рафой Надалем. Снимок я не выкладывала, но, наверное, стоило бы. Также наконец сделала фото с Энди Марреем, всегда хотела его об этом попросить. Так что мне удалось достичь две свои цели — сфотографироваться с ними двумя.

По иронии судьбы они теннисисты, так что я могла бы попросить их о фото на любом турнире, но не знаю, я просто не была в себе уверена. Однако на Олимпиаде и другие спортсмены просили об этом, поэтому я не чувствовала себя странно», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

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