22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с US Open — 2024. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Всем привет, пишу сегодня, чтобы сообщить вам, что я решил не участвовать в US Open в этом году. С этим местом у меня связаны потрясающие воспоминания.

Я буду скучать по энергичным вечерним сессиям в Нью-Йорке на корте имени Артура Эша, но не думаю, что смогу выложиться на 100% в этот раз. Спасибо всем моим поклонникам из США, особенно буду скучать по вам всем. Увидимся в другой раз.

Удачи всем на всегда потрясающем US Open! Моим следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине», — написал Надаль.

US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября.